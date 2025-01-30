Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 10: Rabenmutter
23 Min.Ab 12
Die 24-jährige Servicekraft Britta fühlt sich von ihrem Freund Chris vernachlässigt. Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters ist der 28-Jährige fast manisch auf der Suche nach seiner vor Jahren verschwundenen Mutter. Doch die scheint wie vom Erdboden verschluckt. Die Beziehung von Britta und Chris wird endgültig auf die Probe gestellt, als Britta die verschwundene Mutter aufspürt ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1