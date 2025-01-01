Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Meine Psychiaterin

DisneyStaffel 4Folge 1
Meine Psychiaterin

Meine PsychiaterinJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 1: Meine Psychiaterin

24 Min.

Das Ende von J.D.s Ausbildung naht, aber sein Resümee sieht erschreckend aus: Am Ende seiner Zeit als Assistenzarzt ist nichts mehr so, wie es war: Turk und Carla kommen frisch verheiratet aus den Flitterwochen zurück, seine einst beste Freundin Elliot möchte ihn am liebsten auf den Mond schießen, und eine neue Kollegin wirbelt das Leben in der Klinik gewaltig durcheinander. Nur Dr. Cox ist der Alte - und immer noch der Meinung, dass J.D. nicht selbstständig arbeiten kann.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen