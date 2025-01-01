Scrubs - Die Anfänger
Folge 14: Mein Partner
21 Min.Ab 6
Ein Ire wird nach einer Schlägerei bewusstlos eingeliefert. Sein Bruder Billy, der auf keinen Fall von seiner Seite weichen will, verdreht mit seinem Charme schnell allen Frauen der Station den Kopf. Carla und Elliot prügeln sich sogar seinetwegen in der Kantine. Aber dann finden Turk und J.D. heraus, dass es Billy war, der seinen Bruder so zugerichtet hat. Als sie deshalb die Polizei rufen, bringen sie nicht nur ihre Freunde, sondern das ganze Krankenhaus gegen sich auf.
Scrubs - Die Anfänger
