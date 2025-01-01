Scrubs - Die Anfänger
James Charles, der Autor von J.D.s Lieblingssitcom, wird ins Sacred Heart eingeliefert, und J.D. findet schnell heraus, dass sein Held an fortgeschrittenem Lungenkrebs leidet. Vor der Grausamkeit des Alltags flüchtet J.D. sich in einen Tagtraum, in dem das Leben im Sacred Heart eine alberne Sitcom ist und jede Geschichte ihr Happy End findet. Doch zurück in der Realität muss er erkennen, dass sich keines der Probleme in Luft aufgelöst hat. Mr. Charles ringt wirklich mit dem Tod.
