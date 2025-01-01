Scrubs - Die Anfänger
Folge 9: Mein Spiel mit dem Feuer
21 Min.Ab 6
Neena, die Tochter von J.D.s neuem Patienten, ist ausgerechnet eine gefürchtete, auf Kunstfehler spezialisierte Anwältin. Natürlich bekommt J.D. das große Nervenflattern, da er garantiert auf der Anklagebank landen wird, wenn Neenas Vater nur das Geringste passiert. Aber Neena beginnt mit ihm zu flirten - um ihn bereits vor der Operation unter ihre Kontrolle zu bekommen. Damit erreicht sie allerdings nur, dass J.D. umso nervöser wird, je näher der OP-Termin rückt.
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
