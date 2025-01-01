Scrubs - Die Anfänger
Folge 11: Mein Einhorn
22 Min.Ab 6
Den neuesten Patienten des Sacred Heart hat schnell die ganze Belegschaft ins Herz geschlossen, denn Gregory Marx versteht es, jedem sofort ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Doch dem alten Herrn läuft die Zeit davon. Er braucht schnellstens eine Niere! Um einen geeigneten Spender zu finden, übertritt J.D. seine Kompetenzen und macht sich auf eigene Faust auf die Suche nach einer geeigneten Person - und stolpert dabei über Herrn Marx' verlorenen Sohn ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren