Scrubs - Die Anfänger
Folge 15: Mein Eid
21 Min.Ab 6
In einem Club verliebt sich J.D. in die attraktive Kylie. Wie der Zufall es will, sucht Kylie dringend einen Arzt und nimmt J.D.s Angebot sofort an - doch am nächsten Tag muss J.D. enttäuscht erkennen, dass nicht Kylie, sondern ihr Freund James den Arzt braucht. Als J.D. bei James einen Tripper feststellt, wartet eine schwere Entscheidung: Soll er Kylie sagen, dass James sie betrügt, obwohl er damit seine Schweigepflicht bräche und seinen Job gefährden würde?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
