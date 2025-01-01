Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 19
Folge 19: Mein Kuchen

21 Min.Ab 6

Molly kommt auf einen Kurzbesuch an ihre alte Wirkungsstätte, das "Sacred Heart". Besonders für J.D. ist dies ein erfreuliches Wiedersehen. Denn da Kylie ihn noch immer nicht ans "Eingemachte" lässt, verfällt er der Idee, Molly zu verführen. Währenddessen bekommt Dr. Cox Angst um seinen Porsche. Um den hat er nämlich gewettet, dass der Hausmeister es nicht schafft, bei Elliot zu landen. Die jedoch scheint den Annäherungsversuchen erschreckenderweise nicht abgeneigt ...

