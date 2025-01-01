Scrubs - Die Anfänger
Folge 16: Meine Lügen
21 Min.Ab 6
Um Kylie zu beeindrucken, spielt J.D. ihr den routinierten Arzt vor, als sie ihn an seinem Arbeitsplatz besucht. Dabei erwähnt er beiläufig, dass ein Patient, der vor kurzem in Hongkong war, SARS haben könnte. Diese Bemerkung führt dazu, dass die gesamte Klinik unter Quarantäne gestellt wird. J.D., Kylie und das ganze Personal des Sacred Heart müssen die Nacht unter Beobachtung verbringen. Die Situation gleicht schnell einem Pulverfass ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
