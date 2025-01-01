Scrubs - Die Anfänger
Folge 3: Meine Schmach
21 Min.
J.D. ist riesig stolz auf seine Beförderung zum Chefassistenzarzt. Doch bald kommt heraus, dass wegen einer internen Regelung nur Elliot diesen Titel tragen kann. J.D. darf sich nur "Co-Chefassistenzarzt" nennen. Ein schwerer Schlag für ihn, wurden doch gerade erst 10.000 Visitenkarten mit seinem neuen Titel geliefert. Als seine Beschwerden weder bei Dr. Cox noch bei Dr. Kelso fruchten, muss er ausgerechnet Elliot um Hilfe bitten. Nur ist die immer noch stinksauer auf ihn.
Weitere Folgen in Staffel 4
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
