Scrubs - Die Anfänger
Folge 22: Meine Maßnahme
21 Min.Ab 6
Carla gesteht Turk, dass sie J.D. geküsst hat. Obwohl allen klar ist, dass es sich dabei nur um ein harmloses Küsschen unter Freunden gehandelt hat, bekommt Turk seine Eifersucht nicht in den Griff. Er beginnt zu schmollen und ignoriert Carla völlig. Nun liegt es an J.D., seinen Freund zu beschwichtigen und dessen Ehe zu retten. Aber dabei wird ihm auch selbst etwas klar ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
