Scrubs - Die Anfänger
Folge 23: Mein Glaube an die Menschheit
21 Min.Ab 6
Betty, eine alte Dame, die J.D. schon oft behandelt hat, kommt wieder einmal in die Klinik. Diesmal hat sie ernste Lungenprobleme, und J.D. muss ihr mitteilen, dass sie das Sacred Heart nicht mehr verlassen wird. Sie steht vor der Wahl, ob sie künstlich beatmet werden oder ihre letzten Tage mit Medikamenten möglichst schmerzfrei verbringen will. Sie entscheidet sich für Zweiteres, fällt aber kurz darauf ins Koma. Da taucht ihr Bruder auf und verlangt, dass man sie beatmet ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
