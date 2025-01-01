Scrubs - Die Anfänger
Folge 25: Mein Schokobär
21 Min.Ab 6
J.D. hat endlich eine eigene Wohnung gefunden und will seinen Auszug gebührend feiern - doch Turk lässt das Ganze kalt. Er will lieber etwas mit Carla unternehmen, nun, da ihre erste große Krise überwunden ist. Enttäuscht legt sich J.D. postwendend einen neuen schwarzen Kumpel zu, den er nur noch "Schokobär 2" nennt. Turk wird bewusst, dass er um seinen Freund kämpfen muss. Außerdem sind die Freunde geschockt, als Elliot bekannt gibt, dass sie das Sacred Heart verlassen wird.
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
