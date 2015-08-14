SK Kölsch
Folge 10: Der Todesengel
47 Min.Folge vom 14.08.2015Ab 12
Dem Häftling Mauthis gelingt die Flucht aus dem Gefängnis. Während Jupp und Taube nach ihm fahnden, hat Mauthis nur ein Ziel: Er will seinen Anteil aus einem Banküberfall von seinem Komplizen Sladek eintreiben. Doch der hat das Geld nicht mehr, was bei Mauthis eine Kurzschlussreaktion auslöst ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH