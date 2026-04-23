SK Kölsch
Folge 4: Die Queen des Swing
47 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Auf DJ Alessa, die "Queen des Swing", und ihren Manager wird ein Anschlag verübt. Die beiden können sich gerade noch retten, doch für einen von Alessas Fans kommt jede Hilfe zu spät. Er wird von einem Auto angefahren und in den Tod gerissen. Der Eigentümer des Wagens, Wolfgang Bier, ist Alessas Ex-Freund ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH