SK Kölsch
Folge 7: Funkenmariechen ist tot
43 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 16
Die 18-jährige Marie ist auf dem nächtlichen Heimweg von einer Videothek verschwunden - nur ihr blutverschmiertes Rad wird gefunden. Jupp und Taube finden schon bald Verdächtige: Videothekar Nick, der Marie als Letzter gesehen hat, sowie Polizei-Kollege Winter, der mit Nick und Marie zu tun hatte, kommen als Täter in Frage. Kurze Zeit später wird nicht nur Maries Leiche gefunden, sondern auch noch ihre Freundin Wanda ermordet ...
