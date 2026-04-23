SK Kölsch
Folge 5: Tour de Cologne
48 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Im Duschraum einer Radrennbahn in Köln wird die Vorsitzende des Dopinginstitutes, Susanne Borowiak, ermordet aufgefunden - Trainer Ralf Köster bestreitet, die Tote näher gekannt zu haben. Als in seinem Schrank das Dopingmittel EPO gefunden wird, vertraut Köster Jupp an, dass er mit der Ermordeten seit zwei Wochen ein Verhältnis hatte.
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SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH