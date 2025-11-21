Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 11vom 21.11.2025
47 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Eberhard Büssow wurde mit Messerstichen in seinem Bett ermordet. Jupp und Taube finden sowohl Leichnam als auch Umgebung akribisch gereinigt vor. Aufgrund der Indizien verhaften sie die Ehefrau des Opfers. Doris Büssow kann kein Alibi vorweisen und wurde im Testament als Alleinerbin eingesetzt. Kurz darauf macht die Pathologin eine interessante Entdeckung ...

