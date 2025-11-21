SK Kölsch
Folge 11: Vätersorgen
47 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
Eberhard Büssow wurde mit Messerstichen in seinem Bett ermordet. Jupp und Taube finden sowohl Leichnam als auch Umgebung akribisch gereinigt vor. Aufgrund der Indizien verhaften sie die Ehefrau des Opfers. Doris Büssow kann kein Alibi vorweisen und wurde im Testament als Alleinerbin eingesetzt. Kurz darauf macht die Pathologin eine interessante Entdeckung ...
Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nostro Film GmbH