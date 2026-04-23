SK Kölsch
Folge 12: Jupps Waffe
47 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Mord im Pflegeheim: Reimer, Jupps ehemaliger Partner, wird erschossen aufgefunden. Vor der Leiche findet man einen Revolver, der sich nach eingehender Untersuchung als die Tatwaffe erweist. Es stellt sich heraus, dass die Waffe Jupp gehört. Jupp wird vom Dienst suspendiert, doch zusammen mit Taube bleibt er am Ball ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH