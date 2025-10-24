SK Kölsch
Folge 3: Kindertag
45 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12
Der vierjährige Klaus verschwindet während eines Puppenspiels im Theater. Vor dem Haus hält ein Taxi: Jupp steigt aus, ein neuer Fahrgast mit einem Jungen an der Hand ein. Die Oma zeigt Taube, der mit Jupps Sohn Florian auch im Theater war, gerade ein Foto ihres Enkels, worauf der herbeigeeilte Jupp den Jungen wiedererkennt. Später wird die Taxifahrerin tot aufgefunden ...
