SK Kölsch
Folge 9: Tod eines Tänzers
48 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Jupp und die Düsseldorfer Kollegen planen, einen Drogenring zu sprengen, doch der Dealer entkommt samt Kokain und Steuergeldern in Höhe von 250.000 Mark, die zum Ankauf der Drogen dienen sollten. Kurz darauf durchstöbert Jupp durch Zufall die Broschüre einer Tanzgruppe, zu der Taube und Jenny gehen wollen. Zu seinem Erstaunen erkennt er auf dem Foto unter den Tänzern den Dealer Henk Sodewik wieder. Doch zu einer Festnahme kommt es nicht mehr - Sodewik wird ermordet.
Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nostro Film GmbH