Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
SK Kölsch

Tod eines Tänzers

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 9vom 14.11.2025
Joyn Plus
Tod eines Tänzers

Tod eines TänzersJetzt ohne Werbung streamen

SK Kölsch

Folge 9: Tod eines Tänzers

48 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Jupp und die Düsseldorfer Kollegen planen, einen Drogenring zu sprengen, doch der Dealer entkommt samt Kokain und Steuergeldern in Höhe von 250.000 Mark, die zum Ankauf der Drogen dienen sollten. Kurz darauf durchstöbert Jupp durch Zufall die Broschüre einer Tanzgruppe, zu der Taube und Jenny gehen wollen. Zu seinem Erstaunen erkennt er auf dem Foto unter den Tänzern den Dealer Henk Sodewik wieder. Doch zu einer Festnahme kommt es nicht mehr - Sodewik wird ermordet.

Alle Staffeln im Überblick

SK Kölsch
SAT.1 emotions
SK Kölsch

SK Kölsch

Alle 6 Staffeln und Folgen