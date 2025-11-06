Zum Inhalt springenBarrierefrei
SK Kölsch

Bock geschossen

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 6vom 06.11.2025
Folge 6: Bock geschossen

46 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Im Stadion des 1. FC Köln werden Jupp und Taube Zeugen einer Katastrophe: Geißbock Hennes, Maskottchen der Kölner, wird durch einen gezielten Schuss niedergestreckt! Der Täter fällt kurz nach dem Attentat selbst einem Mord zum Opfer. Angesichts der Bluttaten bricht Vereinsanwalt Dr. Schmitz sein Schweigen: Er verrät Jupp und Taube, dass Leonidas Varydis, der Star der Mannschaft, entführt wurde ...

