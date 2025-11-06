SK Kölsch
Folge 6: Bock geschossen
46 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Im Stadion des 1. FC Köln werden Jupp und Taube Zeugen einer Katastrophe: Geißbock Hennes, Maskottchen der Kölner, wird durch einen gezielten Schuss niedergestreckt! Der Täter fällt kurz nach dem Attentat selbst einem Mord zum Opfer. Angesichts der Bluttaten bricht Vereinsanwalt Dr. Schmitz sein Schweigen: Er verrät Jupp und Taube, dass Leonidas Varydis, der Star der Mannschaft, entführt wurde ...
