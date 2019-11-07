Das Schweigen der MännerJetzt kostenlos streamen
SK Kölsch
Folge 7: Das Schweigen der Männer
46 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Als auf einem Spielplatz die Leiche eines Mannes entdeckt wird, führen die Ermittlungen Jupp geradewegs zu einer Selbsthilfegruppe für verlassene Männer, wo man ihn aufgrund einer Verwechslung für einen neuen Teilnehmer hält. Jupp sieht darin seine Chance, undercover zu ermitteln und die beziehungsgeschädigten Männer unauffällig auszuhorchen. Eine schlaue Taktik, durch die rasch Verdächtige gefunden werden ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH