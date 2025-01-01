Smallville
Folge 10: Hollow Boy
43 Min.Ab 12
Hausangestellte sollten sich zwar diskret und unaufdringlich verhalten, doch ein Mitarbeiter in Lex' Villa nimmt diese Devise etwas zu ernst. Er macht sich dank eines Tranks unsichtbar und treibt auf dem Anwesen seinen Schabernack.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen