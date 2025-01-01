Smallville
Folge 15: Blütenterror
43 Min.Ab 12
Die Bewohner von Smallville verhalten sich äußerst merkwürdig. Sie haben ihre Motorik nicht mehr im Griff und jegliche Selbstkontrolle verloren. Nach und nach fallen schließlich alle ins Koma. Auch Clarks Familie ist betroffen. Während alle vor sich hin dämmern, sucht Clark nach einer Erklärung und stößt auf eine seltsame Pflanze. Ist sie der Ursprung allen Übels?
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen