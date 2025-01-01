Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blütenterror

WarnerStaffel 1Folge 15
Folge 15: Blütenterror

43 Min.Ab 12

Die Bewohner von Smallville verhalten sich äußerst merkwürdig. Sie haben ihre Motorik nicht mehr im Griff und jegliche Selbstkontrolle verloren. Nach und nach fallen schließlich alle ins Koma. Auch Clarks Familie ist betroffen. Während alle vor sich hin dämmern, sucht Clark nach einer Erklärung und stößt auf eine seltsame Pflanze. Ist sie der Ursprung allen Übels?

