Smallville
Folge 6: Blinde Augen sehen mehr
43 Min.Ab 12
Ein bisschen Kryptonit im Wasser macht müde Knochen munter und alte Leiber wieder jung! Was für Begeisterung im Altersheim sorgt, ist in Wirklichkeit extrem gefährlich. Ein wieder jung gewordener Mann war früher ein eiskalter Mörder und mit der Jugend kommt auch die kriminelle Energie wieder.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen