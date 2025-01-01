Smallville
Folge 9: Von Mit- und Besserwissern
43 Min.Ab 12
Clark rettet mit seinen Superkräften immer wieder Menschenleben. Noch ahnt niemand, zu was der junge Mann fähig ist, denn er agiert nur, wenn er sich unbeobachtet weiß. Nun ist er jedoch nicht mehr allein mit seinem Geheimnis. Ein Polizist ist ihm gefolgt und erpresst ihn.
Smallville
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
