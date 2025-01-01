Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville

Von Mit- und Besserwissern

WarnerStaffel 1Folge 9
Von Mit- und Besserwissern

Folge 9: Von Mit- und Besserwissern

43 Min.Ab 12

Clark rettet mit seinen Superkräften immer wieder Menschenleben. Noch ahnt niemand, zu was der junge Mann fähig ist, denn er agiert nur, wenn er sich unbeobachtet weiß. Nun ist er jedoch nicht mehr allein mit seinem Geheimnis. Ein Polizist ist ihm gefolgt und erpresst ihn.

