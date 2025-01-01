Smallville
Folge 19: Tele-Kill-Nese
42 Min.Ab 12
Ein Mann wird bei einem tragischen Autounfall so schwer verletzt, dass er arbeitsunfähig wird. Der Unfallverursacher kann unerkannt fliehen. Daraufhin schwelen in dem Opfer Rachegelüste, die es umzusetzen beginnt, als es seine telekinetischen Fähigkeiten entdeckt ...
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen