Smallville
Folge 11: Zum Teufel mit dem Willen anderer
43 Min.Ab 12
Der Geschäftsmann Bob Rickman hat sich ausgerechnet das Grundstück der Kents ausgesucht, um dort eine Fabrik zur Pestizid-Herstellung zu errichten. Jonathan versichert seiner Familie, dass er sein Land unter keinen Umständen für solche Zwecke verkaufen würde. Bob Rickman hat jedoch ein Ass im Ärmel: Er kann dank des Meteoritenschauers Menschen seinen Willen aufzwingen, wenn er ihnen die Hand gibt.
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
