Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Zum Fressen gern

WarnerStaffel 1Folge 7
Zum Fressen gern

Zum Fressen gernJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 7: Zum Fressen gern

42 Min.Ab 12

Es beginnt mit einer harmlosen Diät, die schnell die gewünschten Erfolge bringt. Doch bald entwickelt das junge Mädchen einen krankhaften Heißhunger auf Fleisch und Fett. Zunächst stillen Tiere ihren Appetit, doch bald stehen auch leckere Jungen auf ihrem Speiseplan.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen