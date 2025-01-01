Smallville
Folge 3: Feuerball
43 Min.Ab 12
In Smallville gibt es jede Menge engagierte Bürger: Der Football-Trainer der Stadt will mit seinem Team um jeden Preis einen Sieg einfahren. Zufällig kommt er mit Kryptonit in Berührung. Ohne es zu wissen, wird er zur Gefahr für sich und andere.
Smallville
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen