Smallville
Folge 20: Das letzte Stück zur Wahrheit
42 Min.Ab 12
Lex will um jeden Preis Clarks Geheimnis lüften. Hilfe erhält er von einem Piloten, der den damaligen Meteoritenschauer über Smallville hautnah miterlebt hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen