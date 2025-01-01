Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Als der Sturm kam ...

WarnerStaffel 1Folge 21
Als der Sturm kam ...

Als der Sturm kam ...Jetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 21: Als der Sturm kam ...

42 Min.Ab 12

Als der übereifrige Reporter Roger Nixon Clarks Raumschiff im Keller der Kents findet und somit dessen Geheimnis auf die Spur kommt, wittert er die Story seines Lebens. Dennoch vergnügen sich Clark und seine Freunde wenig später auf dem Schulball. Doch plötzlich braut sich ein gefährlicher Sturm über Smallville zusammen, der alle in Lebensgefahr bringt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen