Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
So isst Südamerika

Nordchile

just cookingStaffel 1Folge 1
Nordchile

NordchileJetzt kostenlos streamen

So isst Südamerika

Folge 1: Nordchile

49 Min.Ab 6

Die erste Etappe ihrer kulinarischen Reise führt die fünf Abenteurer durch den chilenischen Teil der Anden. In der Weingegend um San Esteban kochen sie klassische chilenische "Empenada", ein Zen Künstler teilt mit ihnen seine Vision der chilenischen Kultur und die Bewohner einer Kooperative lassen sie an ihren Koch- und Destillationskünsten teilhaben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

So isst Südamerika
just cooking
So isst Südamerika

So isst Südamerika

Alle 1 Staffeln und Folgen