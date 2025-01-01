So isst Südamerika
Folge 10: Uruguay
49 Min.Ab 6
Grillfeste, Mate, Dulce de Leche und wunderbare Menschen. Die fünf Abenteurer sind in Uruguay angekommen. Nach dem Besuch des dreitägigen Gaucho-Festivals in der Milch-Hauptstadt Cardal erreichen sie Montevideo. Hier testen Sie den typisch uruguayischen Grill und tanzen im Rhythmus der Candombe-Trommeln.
So isst Südamerika
