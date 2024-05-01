Zum Inhalt springenBarrierefrei
just cookingStaffel 1Folge 13vom 01.05.2024
48 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 6

Die abenteuerliche, kulinarische Reise von vier Chilenen und einem neuseeländischen Koch: Acht Monate lang durchquerten sie Südamerika, um seine Küche zu erkunden und der Welt seine Schätze zu zeigen. Der Weg war das Ziel und die Straße wies ihnen den Weg. Sie reisten durch elf Länder und nahmen am Leben von Köchen, Feinschmeckern, lokalen Persönlichkeiten und den Menschen vor Ort teil.

just cooking
