So isst Südamerika
Folge 8: Südbrasilien
49 Min.Ab 6
In Ilhéus, einer der ältesten und bedeutendsten Städte an der Kakaoküste Brasiliens, spüren die Abenteurer dem weltweiten Siegeszug des Kakaos nach. Sie besuchen eine Kakaoplantage und erfahren mehr über die Verarbeitung von Kakao. Um die Küche der Region Bahia kennenzulernen und den beliebten Vormittagssnack "Acarajé" zu probieren, fahren sie zum Strand von Cururupe.
Genre:Kochen
Produktion:CL, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© tba