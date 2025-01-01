Zum Inhalt springenBarrierefrei
So isst Südamerika

Folge 6: Venezuela

47 Min.Ab 6

Über eine weitere Grenze geht es für die fünfköpfige Reisegruppe auf ihrem kulinarischen Roadtrip nach Venezuela. In Caracas treffen sie auf den sagenumworbenen Koch Armando Scannone, dem Meister der venezolanischen Küche. Auch in Cachamaure, wo sie eigentlich nur für eine kurze Mittagspause rasten wollen, sind sie verzaubert von der Schönheit der karibischen Küste.

