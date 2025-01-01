So isst Südamerika
Folge 6: Venezuela
47 Min.Ab 6
Über eine weitere Grenze geht es für die fünfköpfige Reisegruppe auf ihrem kulinarischen Roadtrip nach Venezuela. In Caracas treffen sie auf den sagenumworbenen Koch Armando Scannone, dem Meister der venezolanischen Küche. Auch in Cachamaure, wo sie eigentlich nur für eine kurze Mittagspause rasten wollen, sind sie verzaubert von der Schönheit der karibischen Küste.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
So isst Südamerika
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:CL, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© tba