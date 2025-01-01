Zum Inhalt springenBarrierefrei
So isst Südamerika

just cookingStaffel 1Folge 2
Folge 2: Bolivien

48 Min.Ab 6

Bolivien ist das zweite Land auf der kulinarischen Reiseroute der Fünf. Nach einer traumhaften (und aufreibenden) Reise durch die Anden lernt die Gruppe in La Paz "Salteñas" - gefüllte Teigtaschen, die als Snack sehr beliebt sind - kennen. Der Karneval in La Paz verzaubert sie mit seinen kulinarischen Highlights und den handgefertigten Kostümen, die verbunden mit einer langen Tradition sind.

