Der Höhlenschwamm / Der Muschelflüsterer
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 28.08.2022: Der Höhlenschwamm / Der Muschelflüsterer
22 Min. Ab 6
Als ein prähistorischer Schwamm aufgetaut wird, kann niemand außer SpongeBob mit ihm kommunizieren und das Chaos abhalten. Noch dazu landet ein Schwarm Muscheln in Bikini Bottom. Wieder ist SongeBob gefragt, diesen aus der Stadt führen.
Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
6
6
Copyrights:© Nickelodeon