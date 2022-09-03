Entsorgungs-Irrsinn / SeehasenjagdJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 03.09.2022: Entsorgungs-Irrsinn / Seehasenjagd
22 Min.Folge vom 03.09.2022Ab 6
Mr. Krabs betreibt illegale Abfallentsorgung und bekommt dafür großen Ärger. Also lässt er SpongeBob und Thaddäus die Stadt aufräumen. Außerdem findet SpongeBob einen Seehasen niedlich, der allerdings Thaddäus' Garten umwühlt.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon