SpongeBob Schwammkopf

NickelodeonFolge vom 03.09.2022
22 Min.Folge vom 03.09.2022Ab 6

Mr. Krabs betreibt illegale Abfallentsorgung und bekommt dafür großen Ärger. Also lässt er SpongeBob und Thaddäus die Stadt aufräumen. Außerdem findet SpongeBob einen Seehasen niedlich, der allerdings Thaddäus' Garten umwühlt.

