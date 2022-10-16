Untermieter Manta-Rochen / Hunger und HantelbänkeJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 16.10.2022: Untermieter Manta-Rochen / Hunger und Hantelbänke
69 Min.Folge vom 16.10.2022Ab 6
1. Geschichte: Thaddäus untervermietet sein Haus über das Wochenende an einen Manta-Rochen. 2. Geschichte: Mr Krabs macht Urlaub. Während seiner Abwesenheit soll Muskelpaket Larry von Lobster die Führung der Krossen Krabbe übernehmen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon