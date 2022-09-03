Der Fremdenführer / Gefangen auf dem DachJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 03.09.2022: Der Fremdenführer / Gefangen auf dem Dach
22 Min.Folge vom 03.09.2022Ab 6
Ein Fremder ist in der Stadt und Patrick zeigt ihm begeistert Bikini Bottom und seine persönlichen Lieblingsorte. Außerdem hat Spongebob Angst: Er muss vom Dach der Krossen Krabbe herunterklettern. Doch er lässt sich von Angst nicht aufhalten.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon