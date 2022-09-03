Burger-Zombies / Fahrschul-RowdiesJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 03.09.2022: Burger-Zombies / Fahrschul-Rowdies
22 Min. Ab 6
Als eine neue Geheimformel für die Krabbenburger auftaucht, hat das schwerwiegende Folgen für ganz Bikini Bottom. Nur SpongeBob kann jetzt noch helfen. Außerdem gehen Mr. Krabs und Plankton auf eine Bootsfahrschule - SpongeBob kennt sich aus.
Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
6
6
Copyrights:© Nickelodeon