Flaschendrehen / Da ist ein Schwamm in meiner SuppeJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 28.08.2022: Flaschendrehen / Da ist ein Schwamm in meiner Suppe
22 Min.Folge vom 28.08.2022Ab 6
Plankton tarnt sich als Flaschengeist. Dadurch versucht er, endlich die Geheimformel herauszufinden. Außerdem kreiert Mr. Krabs eine neue Krabbensuppe, die sehr gut ankommt. Doch dann kreuzen ein paar Hippies auf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon