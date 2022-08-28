Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Flaschendrehen / Da ist ein Schwamm in meiner Suppe

NickelodeonFolge vom 28.08.2022
Flaschendrehen / Da ist ein Schwamm in meiner Suppe

Flaschendrehen / Da ist ein Schwamm in meiner SuppeJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 28.08.2022: Flaschendrehen / Da ist ein Schwamm in meiner Suppe

22 Min.Folge vom 28.08.2022Ab 6

Plankton tarnt sich als Flaschengeist. Dadurch versucht er, endlich die Geheimformel herauszufinden. Außerdem kreiert Mr. Krabs eine neue Krabbensuppe, die sehr gut ankommt. Doch dann kreuzen ein paar Hippies auf.

Alle verfügbaren Folgen