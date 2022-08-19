Handschuh des Grauens / Die PauseJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 19.08.2022: Handschuh des Grauens / Die Pause
22 Min.Folge vom 19.08.2022Ab 6
Plankton bekommt einen Schock, als sein riesiger Abfalleimer plötzlich in der Stadt herumwandert. SpongeBob und ein Freund versuchen, ihm zu helfen. Als SpongeBob eine Pause von Arbeit hat, fragt er sich, was er mit seiner Zeit anstellen soll.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon