Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Untergraben / Das Karate-Genie

NickelodeonFolge vom 19.09.2022
Untergraben / Das Karate-Genie

Untergraben / Das Karate-GenieJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 19.09.2022: Untergraben / Das Karate-Genie

22 Min.Folge vom 19.09.2022Ab 6

Patrick und SpongeBob legen ein Tunnelsystem unter Bikini Bottom an, weil sie nicht mehr auf das Grundstück von Thaddäus dürfen. Patrick entpuppt sich dabei als enormes Karatetalent, doch leider kann er sein neues Können nicht im Zaum halten.

Alle verfügbaren Folgen