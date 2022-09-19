Untergraben / Das Karate-GenieJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 19.09.2022: Untergraben / Das Karate-Genie
22 Min. Ab 6
Patrick und SpongeBob legen ein Tunnelsystem unter Bikini Bottom an, weil sie nicht mehr auf das Grundstück von Thaddäus dürfen. Patrick entpuppt sich dabei als enormes Karatetalent, doch leider kann er sein neues Können nicht im Zaum halten.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon