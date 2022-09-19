Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Von Tuten und Schwamm keine Ahnung / Im Fingerling der Liebe

NickelodeonFolge vom 19.09.2022
Von Tuten und Schwamm keine Ahnung / Im Fingerling der Liebe

Von Tuten und Schwamm keine Ahnung / Im Fingerling der LiebeJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 19.09.2022: Von Tuten und Schwamm keine Ahnung / Im Fingerling der Liebe

22 Min.Folge vom 19.09.2022Ab 6

SpongeBob und Patrick machen ein Freundschaftsquiz, bei dem Patrick sehr schlecht abschneidet, SpongeBob ist natürlich schwer enttäuscht und leidet sehr. Und: SpongeBob und Perla hängen gemeinsam im Boot eines Vergnügungsparks fest.

Alle verfügbaren Folgen