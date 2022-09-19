Von Tuten und Schwamm keine Ahnung / Im Fingerling der LiebeJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 19.09.2022: Von Tuten und Schwamm keine Ahnung / Im Fingerling der Liebe
22 Min.Folge vom 19.09.2022Ab 6
SpongeBob und Patrick machen ein Freundschaftsquiz, bei dem Patrick sehr schlecht abschneidet, SpongeBob ist natürlich schwer enttäuscht und leidet sehr. Und: SpongeBob und Perla hängen gemeinsam im Boot eines Vergnügungsparks fest.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon