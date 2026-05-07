Nach uns die Nachwelt / Thaddäus im Tiki-LandJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 07.05.2026: Nach uns die Nachwelt / Thaddäus im Tiki-Land
22 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 6
Der Anblick einer riesigen, leeren Algengrütze-Vorratsdose bringt Mr. Krabs auf eine Idee: Das Weißblech wird zur Zeitkapsel umfunktioniert und deren Befüllung mit allerlei Erinnernswertem als pofitables Event organisiert. Die mit der Durchführung beauftragten SpongeBob und Thaddäus finden sich durch einen wie üblich absurden Zufall irgendwann ebenfalls in der Zeitkapsel wieder und werden damit begraben. Was tun? // Thaddäus ist mit den Nerven total am Ende. Seine lärmenden Nachbarn SpongeBob und Patrick rauben ihm den letzen Nerv, den Schlaf, ja fast den Verstand. Doch irgendwann erkennen die beiden Blödel, in welch beklagenswertem Zustand Thaddäus sich befindet, und bauen ihm das Land seiner Träume direkt vor die Haustür...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 11, Season 11-13, Season 13-14, Season 14-16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8, Season 8-9, Season 9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon & © Season 1, Season 1-3, Season 5-8, Season 12-14: MTV & © Season 1-2: Comedy Central