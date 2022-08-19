Die kratzbürstige Seite / Der OhrwurmJetzt kostenlos streamen
Folge vom 19.08.2022: Die kratzbürstige Seite / Der Ohrwurm
Gary hilft SpongeBob dabei, "Nein" zu sagen, indem er ihm eine Scheuerschwammfläche zum Überziehen bestellt. SpongeBob hat außerdem einen Ohrwurm, den er immer wieder singt und der ihn langsam in den Wahnsinn treibt.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Copyrights:© Nickelodeon